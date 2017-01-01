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Суд окончательно вернул государству "частную границу" на Закарпатье

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Верховный Суд Украины окончательно вернул государству 19 га земли пограничной полосы, которые были незаконно приватизированы.
Площадь возвращенной земли составляет 19 гектаров
Площадь возвращенной земли составляет 19 гектаров
УНН

Верховный Суд оставил в силе решение двух предыдущих инстанций о возвращении в государственную собственность 19 га земли пограничной полосы, которые были незаконно приватизированы. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ГПУ, вопреки украинскому законодательству в Закарпатской области в 2014 году были переданы в частную собственность десятерым гражданам земельные участки общей площадью 19 га для ведения личного крестьянского хозяйства. Затем эти земли были отданы двум физическим лицам.

"Однако спорные земли входят в состав пограничной полосы, находящейся под охраной Мукачевского пограничного отряда, и расположены между КПП Косино и КПП Лужанка, в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений линии государственной границы Украины", - отметили в прокуратуре.

Вскоре прокуратурой Закарпатской области были предъявлены иски о признании недействительными и отмене приказов Главного управления Госземагентства в области и возвращении в государственную собственность земельного участка из незаконного владения.

Решениями судов первой и апелляционной инстанций исковые требования прокурора Закарпатской области были удовлетворены.

В то же время ответчики обратились с кассационными жалобами в Верховный суд, который по результатам рассмотрения дела отклонил их жалобы, а судебные решения оставил без изменений.

Ранее в государственную собственность Украины возвращены 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией.

Также сообщалось, что Украина может передать Польше около пяти тысяч гектаров земель общей стоимостью более 862 миллионов гривен из-за недостаточного финансирования укрепления приграничных берегов реки Западный Буг в Волынской области.

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Теги: Земельные скандалы, суд, Земля, Закарпатье, граница, ГПУ, земельный участок, Верховный Суд, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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