Суд окончательно вернул государству "частную границу" на Закарпатье

Верховный Суд Украины окончательно вернул государству 19 га земли пограничной полосы, которые были незаконно приватизированы.

Верховный Суд оставил в силе решение двух предыдущих инстанций о возвращении в государственную собственность 19 га земли пограничной полосы, которые были незаконно приватизированы. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ГПУ, вопреки украинскому законодательству в Закарпатской области в 2014 году были переданы в частную собственность десятерым гражданам земельные участки общей площадью 19 га для ведения личного крестьянского хозяйства. Затем эти земли были отданы двум физическим лицам.

"Однако спорные земли входят в состав пограничной полосы, находящейся под охраной Мукачевского пограничного отряда, и расположены между КПП Косино и КПП Лужанка, в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений линии государственной границы Украины", - отметили в прокуратуре.

Вскоре прокуратурой Закарпатской области были предъявлены иски о признании недействительными и отмене приказов Главного управления Госземагентства в области и возвращении в государственную собственность земельного участка из незаконного владения.

Решениями судов первой и апелляционной инстанций исковые требования прокурора Закарпатской области были удовлетворены.

В то же время ответчики обратились с кассационными жалобами в Верховный суд, который по результатам рассмотрения дела отклонил их жалобы, а судебные решения оставил без изменений.

Ранее в государственную собственность Украины возвращены 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией.

Также сообщалось, что Украина может передать Польше около пяти тысяч гектаров земель общей стоимостью более 862 миллионов гривен из-за недостаточного финансирования укрепления приграничных берегов реки Западный Буг в Волынской области.

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