Нападение на активиста Михайлика: подозреваемого выпустили из СИЗО

Торнике Герасина, который провел в СИЗО два месяца, отправили под круглосуточный домашний арест.

Киевский районный суд в четверг, 22 ноября, выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест Торнике Герасина - одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд принял решение при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения.

Двух других подозреваемых Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей до 21 ноября.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что нападение на Михайлика объединили с другим производством – о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.

Отмечается, что речь может идти о конфликте с общественной организацией Левый берег. О причастности задержанных грузин к этому конфликту сообщалось еще в сентябре, сразу после их задержания.

Напомним, 22 сентября общественного активиста Михайлика доставили в больницу с огнестрельным ранением в грудь.

Правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении, 25 сентября. Все они являются гражданами Грузии.

Нападение на активиста Михайлика: на суде в Одессе произошла драка

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