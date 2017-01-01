Нападение на активиста Михайлика: подозреваемого выпустили из СИЗО
Киевский районный суд в четверг, 22 ноября, выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест Торнике Герасина - одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика. Об этом сообщает Радио Свобода.
Двух других подозреваемых Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей до 21 ноября.
Кроме того, в ходе заседания стало известно, что нападение на Михайлика объединили с другим производством – о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.
Отмечается, что речь может идти о конфликте с общественной организацией Левый берег. О причастности задержанных грузин к этому конфликту сообщалось еще в сентябре, сразу после их задержания.
Напомним, 22 сентября общественного активиста Михайлика доставили в больницу с огнестрельным ранением в грудь.
Правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении, 25 сентября. Все они являются гражданами Грузии.
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