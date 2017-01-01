Под Харьковом задержали угонщиков элитных авто

Во время проведения обысков оперативники обнаружили похищенные машины – Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.

При обысках оперативники нашли похищенные машины – Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus

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В Харьковской области сотрудники полиции раскрыли преступную группу, которая занималась похищениями элитных иномарок. В состав группы входило пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются гражданами России.

Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в четверг, 22 нобря.

Отмечается, что разработка этой группы продолжалась на протяжении полугода, за это время правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленников.

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“Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного отпирания замков дверей транспортных средств, алгоритмические “кодграбберы“ разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями“, - говорится в сообщении.

Преступники знали о методах поисковых работ правоохранителей, поэтому соблюдали тщательную конспирацию.

“Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера“, – отметили в полиции.

Полицейскими уже установлены места сокрытия ранее похищенных транспортных средств. Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные машины – Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.

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Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

Как сообщалось 1 ноября, под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.