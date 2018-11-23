Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумная Сила: Невозможно развивать экономику страны без мирного плана

Комментариев: 1
Разумная Сила: Невозможно развивать экономику страны без мирного плана

Падение экономики в Украине продлится до тех пор, пока в стране не наступит мир.

Такое заявление сделал лидер политической партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" Александр Соловьев в видеоблоге, размещенном на YouTube-канале партии.

"Почему падает экономика? Потому что нет безопасности, которая будет при условии, когда в нашей стране наступит мир, когда начнут сюда (в Украину, – ред.) вкладываться инвесторами деньги и пойдет развитие страны. Самостоятельно бюджет Украины сегодня не вытягивает", – отметил политик.

Он добавил, что безопасность – это одна из базовых потребностей, которую должно обеспечивать каждое государство для своих граждан: "Мы встречаем людей, которые уехали на заработки в Европу. Они не против вернуться, но при условии, что здесь будет достойная заработная плата, которая даст возможность содержать семью. Плюс безопасность, потому что в какой бы стране не жил человек, он должен чувствовать себя безопасно".

Лидер партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" также прокомментировал экономическую ситуацию, которая сегодня сложилась в Украине. "Осталась у нас из прибыльного только газовая труба, которая приносит доход порядка 3 млрд в год… Это я говорю, потому что за 2,5 года с партией "РАЗУМНАЯ СИЛА" мы проехали всю Украину, включая маленькие села, пгт и города – практически всех заводов, которые были при СССР самыми мощными в мире, сегодня не существует, все развалено", – заявил политик.

Как выход из сложившейся ситуации А. Соловьев предложил следующее: "Нужно брать ответственность, нужно быть готовым принимать решения – только таким способом мы сможем вывести нашу страну из кризиса, в котором мы оказались".

Отметим, в сентябре текущего года лидер партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" Александр Соловьев заявлял, что сегодня в Украине продолжается игра в "покращення" на фоне деградации: пенсии задерживают, а задолженность по зарплатам растет. 

Также ранее в Инфляционном отчете Национального банка сообщалось, что основным риском для роста украинской экономики является дальнейшее ухудшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения на фоне грядущих выборов, а также ухудшение внешних условий.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    23.11.2018, 14:50
Оценка:  0
Woodbrother
Как капитуляция перед агрессором будет способствовать развитию экономики ? В оккупированных ОРДЛО и Крыму никакорй экономики нет вообще.
Колишній-східняк    23.11.2018, 14:15
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Еще один Соловьев!? Да сколько ж их у вас?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь