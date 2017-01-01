Порошенко уволил еще одного главу ОГА
Александр Фищук уволен с должности главы Черновицкой облгосадминистрации по собственному желанию.
Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации. Об этом говорится в соответствующем указе от 23 ноября, опубликованном на сайте главы государства.
Согласно документу, Фищук уволен по собственному желанию.
"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.
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Порошенко назначил нового главу Черкасской ОГА
Напомним, ранее Порошенко уволил с должности главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.
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