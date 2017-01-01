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Порошенко уволил еще одного главу ОГА

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Александр Фищук уволен с должности главы Черновицкой облгосадминистрации по собственному желанию.
Уволен глава Черновицкой обладминистрации Александр Фищук
Уволен глава Черновицкой обладминистрации Александр Фищук
ru.molbuk.ua

Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации. Об этом говорится в соответствующем указе от 23 ноября, опубликованном на сайте главы государства.
 
Согласно документу, Фищук уволен по собственному желанию.
 
"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.

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Теги: Губернатор, Порошенко, увольнение, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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