Порошенко уволил еще одного главу ОГА

Александр Фищук уволен с должности главы Черновицкой облгосадминистрации по собственному желанию.



Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации. Об этом говорится в соответствующем указе от 23 ноября, опубликованном на сайте главы государства.



Согласно документу, Фищук уволен по собственному желанию.







Порошенко назначил нового главу Черкасской ОГА

"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet