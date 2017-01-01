Суд избрал меру пресечения нападавшим на главу ВККС

Прокуратура определяется относительно возможного обжалования решения суда. У надзорного ведомства есть пять дней.

Суд избрал меру пресечения нападавшим на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец в субботу, 24 ноября.

"Трем лицам суд избрал ночной домашний арест, четвертому – круглосуточный домашний арест. Определяемся относительно возможного обжалования. На решение этого вопроса у прокуратуры есть пять дней", – рассказала она.

Ранее в субботу стало известно, что задержанным объявили о подозрении по статье о насилии в отношении государственного или общественного деятеля (ч.2 ст.346 УК Украины).

Накануне сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в нападении на главу ВККС. Один из фигурантов признался, что за "работу" им заплатили 200 долларов.

Напомним, 16 ноября было совершено нападение на Сергея Козьякова. Один из напавших плеснул ему в лицо зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого нападавшие скрылись.

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