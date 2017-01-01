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Суд избрал меру пресечения нападавшим на главу ВККС

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Прокуратура определяется относительно возможного обжалования решения суда. У надзорного ведомства есть пять дней.
На Сергея Козьякова напали 16 ноября
На Сергея Козьякова напали 16 ноября
vkksu.gov.ua

Суд избрал меру пресечения нападавшим на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец в субботу, 24 ноября.

"Трем лицам суд избрал ночной домашний арест, четвертому – круглосуточный домашний арест. Определяемся относительно возможного обжалования. На решение этого вопроса у прокуратуры есть пять дней", – рассказала она.

Ранее в субботу стало известно, что задержанным объявили о подозрении по статье о насилии в отношении государственного или общественного деятеля (ч.2 ст.346 УК Украины).

Накануне сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в нападении на главу ВККС. Один из фигурантов признался, что за "работу" им заплатили 200 долларов.

Напомним, 16 ноября было совершено нападение на Сергея Козьякова. Один из напавших плеснул ему в лицо зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого нападавшие скрылись.

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Теги: Киев, суд, арест, прокуратура, нападение, домашний арест, зеленка
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Источник: korrespondent.net

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