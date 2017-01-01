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Нацбанк продал золотых монет почти на 3 миллиона гривен

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Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на продажу золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
Монеты к 25-летию независимости Украины
Монеты к 25-летию независимости Украины
ТСН
 
Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 миллиона гривен, сообщает пресс-служба регулятора.
 
Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
 
Были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
 
Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная – 119,180 тысяч гривен.
 
Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 миллиона гривен.
 
Напомним, что Национальный банк Украины к столетию Национальной академии наук ввел в оборот серебряные шестигранные монеты.
 
 
 
 
 
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Теги: золото, монеты, НБУ, Нацбанк, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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