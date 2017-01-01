Нацбанк продал золотых монет почти на 3 миллиона гривен
Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на продажу золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 миллиона гривен, сообщает пресс-служба регулятора.
Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная – 119,180 тысяч гривен.
Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 миллиона гривен.
Напомним, что Национальный банк Украины к столетию Национальной академии наук ввел в оборот серебряные шестигранные монеты.
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