Нацбанк продал золотых монет почти на 3 миллиона гривен

Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на продажу золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

Монеты к 25-летию независимости Украины ТСН

Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 миллиона гривен, сообщает пресс-служба регулятора. Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины". Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная – 119,180 тысяч гривен. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 миллиона гривен. Напомним, что Национальный банк Украины к столетию Национальной академии наук ввел в оборот серебряные шестигранные монеты

Корреспондент