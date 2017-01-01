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Президент Латвии посетил зону конфликта на Донбассе

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Президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, и лично встретился с ними.
Президент Латвии на Донбассе
Президент Латвии на Донбассе
Прес-центр ООС
 
Президент Латвии Раймондс Вейонис посетил район проведения операции Объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС.
 
"Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
 
Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, и лично встретился с ними.
 
Вейонис также провел встречу с начальником штаба - первым заместителем командующего Объединенных сил генерал-майором Валерием Залужным и обсудил с ним ситуацию с безопасностью в регионе.
 
Напомним, 24 ноября президент Латвии Раймондс Вейонис прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
 
 
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Теги: ВСУ, ситуация на востоке Украины, ситуация в Донецке, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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