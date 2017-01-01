Президент Латвии посетил зону конфликта на Донбассе

"Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, и лично встретился с ними.