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Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

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Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совете безопасности стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.
Украина требует созвать Совбез ООН по ситуации в Азове
Украина требует созвать Совбез ООН по ситуации в Азове
 
Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море, сообщила бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter.
 
"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", - написала Беца.
 
Спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.
 
"Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наше морское пространство", - написала она на своей странице в Facebook.
 
Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.
 
Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

 
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Теги: Украина-Россия, ООН, корабли, Азовское море, совет безопасности оон
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Источник: korrespondent.net

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