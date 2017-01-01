Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совете безопасности стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.

Украина требует созвать Совбез ООН по ситуации в Азове

Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море, сообщила бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter.

"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", - написала Беца.

Спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез.

"Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наше морское пространство", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля , двое моряков получили ранения.

Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.