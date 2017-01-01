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Климкин назвал события на Азове "новым уровнем агрессии"

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Министр иностранных дел Украины заявил, что действия России в Азовском море нарушают все принципы международного права.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины
AP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал захват украинских кораблей спецназом РФ "абсолютно новым уровнем провокаций и агрессии", передает Укринформ.

"Я нахожусь в постоянном контакте с представителями НАТО и ЕС. То что происходит сейчас - совершенно новый уровень провокаций и агрессии. Это нарушает все принципы международного права. Действия РФ - реальное желание захватить Азовское море. Мы работаем с нашими партнерами. Россия должна заплатить за это", - подчеркнул Климкин.

Напомним, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.

Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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Теги: ЕС, НАТО, Украина-Россия, корабли, Азовское море, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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