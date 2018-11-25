ВМС: На Азове ранены шесть военнослужащих
В результате нападения на украинксие корабли возле Керченского моста ранены 6 украинских военнослужащих, сообщает ВМС Украины по состоянию на 22:20.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
у вас в рф ее никогда и не было. страна папуасов
У меня вчера, твоя жена сосала....умеет)))
ага. как только свое жирное пузо с дивана поднимешь) а пока тебе только мечтать приходится, что бы кто-то дал))
чудо ватное)
мнение папуасов не интересно