ВМС: На Азове ранены шесть военнослужащих

В результате нападения на украинксие корабли возле Керченского моста ранены 6 украинских военнослужащих, сообщает ВМС Украины по состоянию на 22:20.

"По оперативной информации захвачены мбак Бердянск" и рбк Яны Капу, которые буксируются. Мбак "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".