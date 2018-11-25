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ВМС: На Азове ранены шесть военнослужащих

Комментариев: 13
Захвачены корабли Бердянск и Яны Капу, которые буксируются. Корабль Никополь заблокирован и следует в сопровождении россиян.

В результате нападения на украинксие корабли возле Керченского моста ранены 6 украинских военнослужащих, сообщает ВМС Украины по состоянию на 22:20.

"По оперативной информации захвачены мбак Бердянск" и рбк Яны Капу, которые буксируются. Мбак "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.
 
Напомним, у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.
 
 
Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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Теги: Керченский пролив, Азовское море, военные, ВМС Украины, ВМС, ранение, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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ummon    25.11.2018, 23:41
Оценка:  0
ummon
В международных водах. Это пять. РФ ведет себя как пираты. Одна большая страна папуасов. Теперь новые санкции и платить будет глупое население РФ
NOREGA    25.11.2018, 23:40
Оценка:  -1
NOREGA
Границу РФ сальники нарушили, США и Израиль с такими не церемонятся, сразу потопят
planerskoe    25.11.2018, 23:39
Оценка:  -2
planerskoe
По нам стреляли. Где ответный огонь б.ля??? И это "сильная армия"? Порох опять засунул язык в оч.ко.
Letohradek    25.11.2018, 23:21
Оценка:  +1
Letohradek
Если мост мешает - его демонтируют! Касабы уже достали ... пора ликвидировать не только мост!
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:24
Оценка:  -3
Гоша_Мин
Утром в военкомат идешь...или сцыконто?
Letohradek    25.11.2018, 23:26
Оценка:  0
Letohradek
Если мост мешает - его демонтируют! ... пора ликвидировать не только мост!
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:28
Оценка:  0
Гоша_Мин
Что по поводу военкомата, ликвидаторщик?
сергей11    25.11.2018, 23:12
Оценка:  +3
сергей11
Они доблокируются, что в один прекрасный момент внезапно рванёт их хвалёный мост. Просто так..)
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:15
Оценка:  -2
Гоша_Мин
Тогда, государственность украины станет историей))
Letohradek    25.11.2018, 23:20
Оценка:  +2
Letohradek
В этом случае резонно подумать и о государственности расии
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:23
Оценка:  -2
Гоша_Мин
Ну это, может быть, в другой твоей жизни...когда собакой будешь или свиньей)))
ummon    25.11.2018, 23:25
Оценка:  +2
ummon
'Тогда, государственность украины станет историей'
у вас в рф ее никогда и не было. страна папуасов
Гоша_Мин    25.11.2018, 23:27
Оценка:  -3
Гоша_Мин
"страна папуасов"
У меня вчера, твоя жена сосала....умеет)))
ummon    25.11.2018, 23:41
Оценка:  -1
ummon
'У меня вчера, твоя жена сосала'
ага. как только свое жирное пузо с дивана поднимешь) а пока тебе только мечтать приходится, что бы кто-то дал))
чудо ватное)
NOREGA    25.11.2018, 23:42
Оценка:  -1
NOREGA
Украина это просто территория, которая принадлежит Польше, Румынии, Венгрии и России
ummon    25.11.2018, 23:43
Оценка:  0
ummon
'Украина это просто территория'
мнение папуасов не интересно
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