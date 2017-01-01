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Финальная распродажа осенних абонементов в Sport Life!Реклама

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Финальная распродажа осенних абонементов в Sport Life!

Успеть привести себя в форму к праздникам и при этом не потратить внушительную сумму на абонемент в спортклуб. Это реально, если в ближайшие три дня купить любой абонемент в сети фитнес-клубов Sport Life. Только с 27 числа и до конца ноября условия покупки будут не хуже, чем в “черную пятницу“.

Альтернативы Sport Life в Украине в настоящее время практически нет. Бассейны с уникальной системой очистки воды, аквазоны,  ультрасовременные тренажеры, множество групповых программ, сквош, SPA, детский клуб СпортЛайфик, грудничковые бассейны, и, конечно, возможность заниматься в любом клубе сети по всей стране – такой возможности больше не предоставляет никто.

Любой, кто, в последние дни осени, станет новым клиентом Sport Life, получит отличную возможность заняться спортом и привести себя в форму по доступной цене.

Заполни заявку на сайте Sport Life или позвони по телефону (044) 222-4-222

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