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В Виннице "евробляхеры" протестуют у фабрики Roshen - СМИ

Комментариев: 1
Активисты временно не блокируют работу фабрики, ожидая подкрепления из других регионов.
Активисты начали монтировать палатку
Активисты начали монтировать палатку
vinnytsianews.com

Около 30 активистов АвтоЕвроСилы планируют блокировать работу предприятия Roshen в Виннице. “Евробляхеры“ временно не предпринимают активных действий, ожидая подкрепления.

Об этом сообщает местное издание Винницкие Новости.

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“По словам участников акции, они требуют отмены принятых Верховной Радой и подписанных Президентом законов, которыми регулируется вопрос растомаживания украинцами машин на европейской регистрации, временно ввезенных в Украину из-за лазеек в действующем законодательстве“ – говорится в сообщении.

Полицейские пока никаких действий не предпринимают.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко объяснил свое решение подписать законы о “евробляхах“.  По словам президента, деньги полученные от растаможки автомобилей пойдут целиком “на помощь пенсионерам“ в Пенсионный фонд.  В ответ “евробляхеры“ провели масштабные митинги по всей территории Украины.

 

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Теги: украина, винница, рошен, евробляхи, протест, блокирование
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Комментариев (1)
foster12    26.11.2018, 19:35
Оценка:  +1
foster12
Не известно что в стране произойдет, война или ещё какой катоклизим, а этим бля-херам шару подавай. Да разогнать всех а машины на передовую. Будут снаряды подвозить....
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