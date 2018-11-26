В Виннице "евробляхеры" протестуют у фабрики Roshen - СМИ

Активисты временно не блокируют работу фабрики, ожидая подкрепления из других регионов.

Около 30 активистов АвтоЕвроСилы планируют блокировать работу предприятия Roshen в Виннице. “Евробляхеры“ временно не предпринимают активных действий, ожидая подкрепления.

Об этом сообщает местное издание Винницкие Новости.

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“По словам участников акции, они требуют отмены принятых Верховной Радой и подписанных Президентом законов, которыми регулируется вопрос растомаживания украинцами машин на европейской регистрации, временно ввезенных в Украину из-за лазеек в действующем законодательстве“ – говорится в сообщении.

Полицейские пока никаких действий не предпринимают.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко объяснил свое решение подписать законы о “евробляхах“. По словам президента, деньги полученные от растаможки автомобилей пойдут целиком “на помощь пенсионерам“ в Пенсионный фонд. В ответ “евробляхеры“ провели масштабные митинги по всей территории Украины.