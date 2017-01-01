Пожар в лагере Одессы: в ГСЧС рассказали о возможной причине

Одной из причин трагедии могло быть недостаточное давление воды в гидранте на территории лагеря, отметил первый заместитель руководителя облуправления ГСЧС.

Киевский райсуд Одессы заслушал во вторник, 27 ноября, показания в "деле Саркисяна-Ланиной" первого заместителя руководителя облуправления ГСЧС Вадима Шулюка. Об этом пишет Укринформ.

Отмечается, что подчиненные Шулюка тушили в ночь на 16 сентября 2017 года пожар в корпусе №5 детского лагеря Виктория, где погибли трое девочек.

"Пожар распространялся на весь корпус из крайней комнаты первого этажа, где проживала, как мне сообщили, художественный руководитель детского хореографического коллектива Адели Татьяна Егорова. Впрочем, когда я прибыл около 12 часов ночи на место пожара, деревянный дом уже горел, как свеча - это же сруб. Думаю, что дети угорели еще до большого пожара..." - отметил Шулюк.

Отвечая на вопрос, можно ли было спасти от гибели трех девочек, заместитель руководителя облуправления ГСЧС уточнил: "После прибытия я сразу спросил, всех ли эвакуировали из корпуса. В ответ услышал: да. Но кто-то таки выразил сомнение. Поэтому я предложил вожатым или, может, заместителям директора Саркисяна организовать подсчет детей. Начали их собирать - троих не оказалось, но объяснили это тем, что якобы часть детей родители уже забрали. Поэтому я настоял, чтобы позвонили родителям тех, кого нет".

По словам Шулюка, так и выяснилось примерно через два часа, когда пожар уже локализовали, что нет трех девочек.

Он подтвердил в суде, что инспектор ГСЧС Леонид Бондарь летом 2017 года несколько раз проверял соблюдение правил пожарной безопасности в лагере, оставлял акты и предписания об их устранении. Однако не добился устранения нарушений, поэтому сейчас его судят вместе с экс-председателем Киевского райотдела ГСЧС Одессы Валерием Дьяченко.

Чиновник также засвидетельствовал, что одной из причин трагедии могло быть недостаточное давление воды в гидранте на территории лагеря - пожарные рукава пришлось протянуть из-за пределов лагеря, на что команды спасателей затратили определенное время. Детальное описание пожара в ГСЧС есть, но документ в суд не взял.

Суд решил вызвать свидетеля Шулюка на следующее заседание, которое назначил на пятницу, 30 ноября.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Погибли трое детей. 30 ноября директор лагеря Петрос Саркисян был арестован без права залога.

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