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Польша грозит депортацией украинцам за блокаду границы – ГФС

Комментариев: 2
Компетентные органы Польши просят предоставить информацию о лицах, участвующих в блокаде границы.
Акция протеста "евробляхеров"
Акция протеста "евробляхеров"
Левко Прокипчук / Facebook

Польша требует предоставить информацию о митингующих гражданах Украины, которые блокируют границу во Львовской области. Этим гражданам грозят санкции, вплоть до депортации.

Об этом сообщил глава Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук на своей странице в Facebook во вторник, 27 ноября.

"Имели неприятную ситуацию, когда митингующие не пропустили двух польских дипломатов. Поэтому сейчас компетентные органы Польши просят предоставить информацию о лицах, участвующих в этих мероприятиях, чтобы при попытке пересечения депортировать и аннулировать карту поляка, если такую видавалалы", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы. В понедельник акция продолжилась.

Во вторник сообщалось о разблокировании подъездов к пунктам пропуска на границе с Польшей во Львовской и Волынской областях.

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Теги: Украина, Польша, граница, депортация, блокада, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    27.11.2018, 20:46
Оценка:  +2
Ruspidor
Евробляхеры, нахера вам евробляхи, если вы теперь выехать не сможете...
Хюндай    27.11.2018, 21:31
Оценка:  +1
Хюндай
Наступит завтра и там уже будут стоять вояки.
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