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Командир катера Бердянск не дал показания ФСБ - СМИ

Комментариев: 1
Старший лейтенант Роман Мокряк отказался "признаваться" на видео в не совершенных им преступлениях.
Командир катера Бердянск Роман Мокряк
Командир катера Бердянск Роман Мокряк
dumskaya.net
 
Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины Бердянск старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ России. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщило издание Думская со ссылкой на крымских правозащитников.
 
"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу. Крымский оккупационный суд отправил Романа за решетку", - отметил собеседник издания.
 
Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля у Керченского пролива. В ходе боестолкновения катер Бердянск был обстрелян российским судном.
 
Украинских моряков задержали по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. На данный момент 15 из них арестованы в аннексированном Крыму.

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Теги: конфликт, Россия, Крым, корабли, моряки, захват, моряк, катер, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Здабyляка    28.11.2018, 03:01
Оценка:  +1
Здабyляка
Бляди пукинские
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