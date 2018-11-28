Командир катера Бердянск не дал показания ФСБ - СМИ

Старший лейтенант Роман Мокряк отказался "признаваться" на видео в не совершенных им преступлениях.

Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины Бердянск старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ России. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщило издание Думская со ссылкой на крымских правозащитников.

"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу. Крымский оккупационный суд отправил Романа за решетку", - отметил собеседник издания.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля у Керченского пролива. В ходе боестолкновения катер Бердянск был обстрелян российским судном

Украинских моряков задержали по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. На данный момент 15 из них арестованы в аннексированном Крыму.

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