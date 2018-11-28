Здание Кабмина отремонтируют за сэкономленные на перелетах Гройсмана деньги
Кабинет министров сократил на 3 млн гривен расходы на перелеты премьер-министра Владимира Гройсмана по Украине и за границу и направил их на ремонт здания правительства. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 28, пишут Українськi Новини.
Отмечается, что 3 012 400 гривен, предусмотренные хозяйственно-финансовому департаменту секретариата правительства в общем фонде госбюджета, перераспределены по программе Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабинета министров Украины.
Так, на указанную сумму уменьшены расходы на услуги воздушных перевозок премьера во главе правительственных делегаций по Украине и за границу.
Отмечается, что экономия средств возникла из-за отмены ряда официальных визитов и поездок Гройсмана за границу.
При этом на 512 тысяч гривен увеличены расходы на закупку оборудования долгосрочного пользования и обустройства малого зала заседаний Кабмина "в связи со срочной производственной необходимостью".
В документе не уточняется, о каком именно оборудовании идет речь.
Еще на 1,8 млн гривен увеличены расходы на возобновление фасада дома правительства и подпорной стены по ул. Грушевского 12/2.
В связи с аварийным состоянием фасада над проездом со стороны ул. Садовой во внутренний двор дома правительства и необходимостью установить защитные конструкции над ним перераспределено еще 700 тысяч гривен.
Напомним, работы по реставрации купола Верховной Рады завершились досрочно. Он начался в июле нынешнего года.
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