Здание Кабмина отремонтируют за сэкономленные на перелетах Гройсмана деньги

Кабинет министров Украины сократил на три миллиона гривен расходы на перелеты Владимира Гройсмана по стране и за границу.

Кабинет министров сократил на 3 млн гривен расходы на перелеты премьер-министра Владимира Гройсмана по Украине и за границу и направил их на ремонт здания правительства. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 28, пишут Українськi Новини.

Отмечается, что 3 012 400 гривен, предусмотренные хозяйственно-финансовому департаменту секретариата правительства в общем фонде госбюджета, перераспределены по программе Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабинета министров Украины.

Так, на указанную сумму уменьшены расходы на услуги воздушных перевозок премьера во главе правительственных делегаций по Украине и за границу.

Отмечается, что экономия средств возникла из-за отмены ряда официальных визитов и поездок Гройсмана за границу.

При этом на 512 тысяч гривен увеличены расходы на закупку оборудования долгосрочного пользования и обустройства малого зала заседаний Кабмина "в связи со срочной производственной необходимостью".

В документе не уточняется, о каком именно оборудовании идет речь.

Еще на 1,8 млн гривен увеличены расходы на возобновление фасада дома правительства и подпорной стены по ул. Грушевского 12/2.

В связи с аварийным состоянием фасада над проездом со стороны ул. Садовой во внутренний двор дома правительства и необходимостью установить защитные конструкции над ним перераспределено еще 700 тысяч гривен.

Напомним, работы по реставрации купола Верховной Рады завершились досрочно. Он начался в июле нынешнего года.

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