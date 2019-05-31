ОБСЕ продлила мандат миссии в пунктах пропуска Гуково и Донецк

Мандат наблюдательной миссии ОБСЕ в двух пунктах пропуска продлен на полгода – до 31 мая 2019 года.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат своих миссий в пунктах пропуска Гуково и Донецк на украинско-российской границе. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в четверг, 29 ноября.

Отмечается, что мандат наблюдательной миссии ОБСЕ продлен на полгода.

"Принято решение о продолжении мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на ПП Гуково и Донецк до 31.05.2019. Делегация Украины в интерпретирующем заявлении подчеркнула, что нежелание России расширять миссию в других пунктах пропуска свидетельствует о намерении продолжать агрессию против Украины", – говорится в сообщении пресс-службы представительства в Twitter.

Напомним, миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.

Ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, как в Новоазовском районе вблизи границы с Россией на оккупированной части Донецкой области сепаратисты загружали ящики для боеприпасов и зенитную установку ЗУ-23 в грузовик.

Ранее стало известно, что во время полета над неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой области исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet