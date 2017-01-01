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В Никополе у ребенка с инвалидностью украли коляску

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Злоумышленники похитили из подъезда многоэтажного жилого дома в Никополе коляску у ребенка с инвалидностью.
У ребенка с инвалидностью украли коляску
У ребенка с инвалидностью украли коляску
facebook.com/irina.konichenko

В городе Никополь Днепропетровской области злоумышленники похитили коляску у ребенка с инвалидностью.

Об этом мама ребенка Ирина Дубина сообщила в Facebook.

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“В ночь на 1 декабря из первого подъезда по ул. Усова, 15 украли коляску моего “особого“ ребенка. Мы без нее, как без рук. Прошу всех неравнодушных, знакомых и незнакомых, помочь с поиском. А вдруг...“, - обратилась к пользователям соцсети женщина.

Коляска стояла возле подъезда
Коляска стояла возле подъезда
facebook.com/irina.konichenko

Как сообщалось 9 октября, в Киеве вместе с внедорожником украли собаку.

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Теги: ребенок, кража, инвалидность, Никополь, Днепропетровская область
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