От введения военного положения уже есть негативные экономические последствия, – Бондарь

Главная цель введения военного положения – отвлечь внимание украинцев от ключевых экономических проблем в стране. Об этом во время выступления на Согласительном совете руководителей фракций ВР заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, пишет пресс-служба.

"Мы хотели услышать конкретику от власти: какие меры планируется осуществить в течение периода военного положения? Каких рычагов влияния и механизмов не хватало президенту и правительству для того, чтобы отрабатывать все эти меры в штатном режиме и не заводить государство в дополнительный экономический кризис? По сути, сегодня мы видим, что главной целью введения военного положения является отвлечение внимания людей от ключевых проблем, существующих в Украине, – отметил Виктор Бондарь.

По его словам, власти ввели военное положение, не имея плана действий на ближайшие 30 дней.

"Прошла неделя действия военного положения, чиновники надели военную форму, но до сих пор нет антикризисного плана для национальной банковской системы и возрождения промышленности. И никто не может ответить на вопрос: как украинцам выживать в государстве при таких тяжелых условиях?" – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Согласно указу, военное положение введено сроком на 30 дней в десяти областях: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой.