Государство штрафует компании за сотрудников-ФЛП

В 2019 году Государственная служба по вопросам труда проведет почти 17 тысяч проверок.

На что следует обратить внимание, чтоб Гоструда не назначила штраф depositphotos.com

Государственная служба по вопросам труда штрафует предприятия за сотрудников, оформленных как физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

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Поиск по судебному реестру Бабушка нашел несколько дел, в которых компании хотели обжаловать штрафы Гоструда за заключение гражданско-правовых договоров, имеющих признаки трудовых договоров.

Решение суда зависело от того, правильно ли был составлен гражданско-правовой договор.

Так, в одном из решений Гоструда доказала, что договор был больше похож на трудовой и компания уплатила 111 тысяч гривен. Главным аргументом было то, что оплата была почасовой, а характер работы был больше похож на работу наемного сотрудника.

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В другом решении Гоструда наложила штраф в 3,5 млн гривен, однако компания смогла доказать, что заключала именно гражданско-правовые сделки и штраф был отменен в судебном порядке.

Анастасия Шуберт, юрист консалтинговой компании Оланс-групп, рекомендует проверять, чтобы в договоре с ФЛП отсутствовали правила внутреннего распорядка, размер заработной платы, гарантии и льготы, определенные трудовым законодательством, обязанность заказчика обеспечить условия труда.

В 2019 году Гоструда проведет почти 17 тысяч проверок. Проверить дату проверки любой компании можно, добавив Opendata в Messenger, Viber, Skype или Telegram.

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Напомним, более 600 тысяч украинских частных предпринимателей имеют налоговый долг. Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.