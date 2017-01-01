Киев обратился в IMO из-за ситуации в Азове

Украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты.

Украина заявила протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) в связи с на российской атакой на украинские военные катера. Как сообщает посольство Украины в Великобритании в понедельник, 3 декабря, 34 страны-члены ИМО поддержали позицию Украины.

"Украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей", - говорится в сообщении

В частности, украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.

"На поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов ИМО, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - сообщили в посольстве.

Ранее в МИД Украины заявили, что для обеспечения безопасности судоходства Украине необходимы элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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