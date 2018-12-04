Трагедия в Княжичах: Обнародованы записи разговора главы операции
По информации журналистов, которые выясняли обстоятельства гибели в декабре 2016 года в перестрелке пяти правоохранителей селе Княжичи в Броварском районе Киевской области, стало известно, что Служба безопасности Украины прослушивала телефон руководителя полицейской спецоперации в Княжичах Леонида Куряты.
Слидство.Инфо опубликовало эти аудиозаписи разговора перед трагедией.
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Журналисты получили 22 записи телефонных разговоров, из которых узнали, о чем говорили работники полиции Киева в ночь перестрелки. Благодаря этим аудиозаписям смогли составить хронологию событий той ночи и выяснить новые обстоятельства трагедии.
Накануне трагических событий полиция узнала, что вероятная банда собирается обокрасть частный дом. Правоохранители должны были задержать подозреваемых во время кражи. В час ночи Курята позвонил Иващенко, чтобы согласовать план действий. Они начали советоваться, что делать, если злоумышленники будут убегать от полицейских.
Отметим, что эти записи переговоров Куряты с коллегами СБУ сделала в рамках другого производства, которое касалось возможной коррупции в киевской милиции.
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Главный разговор между Курятой, который руководил спецоперацией по задержанию злоумышленников в Княжичах, и его коллегой - начальником оперативной службы полиции Киева Игорем Иващенко, состоялся именно в час ночи 4 декабря 2016.
Отрывок из разговора:
Курята: Да, надо перекрывать. Смотрите, мы с вами станем даже одной машиной - расстреляем ее на одном выезде, а спецрота, если Герман поднимет - поставим на другом, с Княжичей.
Иващенко: Хорошо. Ну если мы втроем будем, оружие есть.
Через несколько часов после этого разговора между различными подразделениями полиции произошла перестрелка, где погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецподразделения КОРД.
Аудиозаписи телефонных разговоров между Курятой и другими участниками спецоперации в Княжичах.
Как сообщалось, в мае 2018 года Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное расследование перестрелки в Княжичах, произошедшей 4 декабря 2016 года, в которой погибли пять правоохранителей.
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