Трагедия в Княжичах: Обнародованы записи разговора главы операции

Журналисты продолжают выяснять детали перестрелки 2016 года, в которой погибли 5 правоохранителей.

По информации журналистов, которые выясняли обстоятельства гибели в декабре 2016 года в перестрелке пяти правоохранителей селе Княжичи в Броварском районе Киевской области, стало известно, что Служба безопасности Украины прослушивала телефон руководителя полицейской спецоперации в Княжичах Леонида Куряты.

Слидство.Инфо опубликовало эти аудиозаписи разговора перед трагедией.

Читай также: Княжичи: В деле фигурирует начальник полиции Киева

Журналисты получили 22 записи телефонных разговоров, из которых узнали, о чем говорили работники полиции Киева в ночь перестрелки. Благодаря этим аудиозаписям смогли составить хронологию событий той ночи и выяснить новые обстоятельства трагедии.

Накануне трагических событий полиция узнала, что вероятная банда собирается обокрасть частный дом. Правоохранители должны были задержать подозреваемых во время кражи. В час ночи Курята позвонил Иващенко, чтобы согласовать план действий. Они начали советоваться, что делать, если злоумышленники будут убегать от полицейских.

Отметим, что эти записи переговоров Куряты с коллегами СБУ сделала в рамках другого производства, которое касалось возможной коррупции в киевской милиции.

Читай также: Луценко: Дом в Княжичах ограбили полицейские, руководство могут судить за умышленное убийство

Главный разговор между Курятой, который руководил спецоперацией по задержанию злоумышленников в Княжичах, и его коллегой - начальником оперативной службы полиции Киева Игорем Иващенко, состоялся именно в час ночи 4 декабря 2016.

Отрывок из разговора:

Курята: Да, надо перекрывать. Смотрите, мы с вами станем даже одной машиной - расстреляем ее на одном выезде, а спецрота, если Герман поднимет - поставим на другом, с Княжичей.

Иващенко: Хорошо. Ну если мы втроем будем, оружие есть.

Через несколько часов после этого разговора между различными подразделениями полиции произошла перестрелка, где погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецподразделения КОРД.

Аудиозаписи телефонных разговоров между Курятой и другими участниками спецоперации в Княжичах.

Как сообщалось, в мае 2018 года Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное расследование перестрелки в Княжичах, произошедшей 4 декабря 2016 года, в которой погибли пять правоохранителей.

