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Новинский: Мы спросим за все убытки от военного положения

Комментариев: 13
Новинский: Мы спросим за все убытки от военного положения

Вадим Новинский: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА призывает парламент сосредоточиться на вопросах защиты конституционных прав и свобод граждан. Об этом заявил Председатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский во время Согласительного совета в понедельник, 3 декабря, пишет пресс-служба.

 "Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА призывает парламент сосредоточиться на вопросах защиты конституционных прав и свобод граждан, которые в последнее время, к сожалению, все чаще нарушает власть. Прежде всего, нужно выяснить, какую цену заплатит народ и экономика Украины за военное положение. Власть традиционно не просчитала последствия своих действий и не сделала ничего, чтобы защитить граждан от возможного углубления экономического кризиса и невыполнения социальных обязательств, в частности, из-за невыполнения бюджета, возможного дефолта или девальвации гривни. Хочу спросить президента, СНБО, и тех, кто голосовал за это позорное решение в зале Верховной Рады, они посчитали убытки, которые понесет Государственный бюджет вследствие введения военного положения, сколько доходов недополучит государство? Уверен, что военное положение скажется на каждой украинской семье, особенно на жителях тех территориях, где он был введен", - сказал народный депутат.

Он также отметил, что военное положение не может не сказаться на кредитном рейтинге Украины. "Военное положение - это возможное снижение кредитного рейтинга Украины и, чтобы нам не говорила власть, не исключено прекращение кредитования нашей страны международными учреждениями. Это приведет к срыву контрактов на предприятиях, расположенных в регионах, где введено военное положение, как следствие - это снижение объемов производства и сокращение рабочих мест. Недополучение доходов предприятиями и уменьшение поступления налогов в бюджет. Всё это вместе продолжит падение экономики и приведёт к еще большему обнищанию украинцев", - считает Вадим Новинский.

По словам Председателя фракции оппозиционеров, очевидным является тот факт, что никто ничего не просчитывал, потому что думали только об отмене или переносе выборов президента. "Для партии и для меня лично очевидно то, что ничего не просчитали, потому что думали только об отмене или переносе выборов президента и ограничения возможностей конкурентов. Хочу заметить, месяц, на который введено военное положение, пройдет быстро, и все убытки и экономические последствия этого бессмысленного решения будут просчитаны. Так же, как будет сделан аудит того, что успел или не успел сделать президент для укрепления обороноспособности Украины за это время. В течение этих 30 суток мы будем контролировать, как власть выполняет свои обещания не ограничивать гражданские права и свободы", - подчеркнул Вадим Новинский.

Также Председатель фракции оппозиционеров обратился к спикеру незамедлительно рассмотреть новый Избирательный кодекс.

"Несмотря на то, что еще 4 года назад нынешняя провластная коалиция и спикер Парубий лично не раз говорили о том, что одним из приоритетов этого созыва парламента является принятие нового Избирательного кодекса, этот процесс по-сути так и не сдвинулся с мертвой точки. Власть очень быстро забыла о своих предвыборных обещаниях. Единственной фракцией, которая регулярно выступает за то, чтобы новый Избирательный кодекс был наконец внесен в зал и проголосован во втором чтении, является ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК", - заявил Вадим Новинский.

Он отметил, что старое избирательное законодательство является основой для политической коррупции. "Смешанная избирательная система – это безграничные возможности для скупки голосов, поэтому она должна быть заменена на новую, более совершенную. Устранить эту проблему необходимо до грядущих выборов. И даже если в проекте нового Избирательного кодекса есть несколько тысяч правок – их все равно нужно выносить в зал и голосовать как можно скорее. Мы будем продолжать на этом настаивать", - резюмировал Председатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

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Комментариев (14)
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apollon    04.12.2018, 12:30
Оценка:  +3
apollon
Эот мы с просим с москвы за все убытки. А вы шестерки кремлевские будете за поребриком ныкаться!
ВасяизИваново    04.12.2018, 13:23
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Спросить то вы можете, да кто ж вам дасть!
Woodbrother    04.12.2018, 12:25
Оценка:  +2
Woodbrother
Можно прямо сейчас спрашивать по адресу -на москва, кремль.
Sancho-s    04.12.2018, 11:59
Оценка:  +7
Sancho-s
Смешной такой...)))
Хитрый-Лис    04.12.2018, 11:56
Оценка:  +8
Хитрый-Лис
Народу Украины будет предъява?
- нужно не спрашивать, а интересоваться
Ser7    04.12.2018, 11:48
Оценка:  +10
Ser7
Мда...А с ввп не хочет спросить? Могу билет в Московию ему купить. Съездит,выбъет деньги с Кремля(желательно не себе в карман ,а в бюджет Украины) , тогда и послушать можно этого политика..
NYKITA    04.12.2018, 11:44
Оценка:  +7
NYKITA
А чего он не сидит?
Goga19041984    04.12.2018, 11:42
Оценка:  -9
Goga19041984
Новинский как всегда прав, очень толковый, умный и честный дядька. буду за него и его партию голосовать, Вилкул= новинский=возрождение Украины.
WTF2wtf    04.12.2018, 11:46
Оценка:  +9
WTF2wtf
Как был путинским подданным, так и остался, несмотря на купленное депутатское место в Раде.
Российский олигарх и глупо ждать от него защиты интересов Украины.
ВасяизИваново    04.12.2018, 12:18
Оценка:  -9
ВасяизИваново
WTF2wtf кто так решил?
Ser7    04.12.2018, 11:49
Оценка:  +6
Ser7
Это точно. В 2014 году в обладминистрации ментовские начальники выдавали титушкам черенки от лопат.Что бы титушки людей шли бить...Вилкул всем этим командовал.Однозначно возрождение, если нравится по спине черенком получать..
Izvestnaya    04.12.2018, 11:40
Оценка:  +5
Izvestnaya
...ть, лицемерный ублюдок, ты, сска, за банк "Форум", падло, ответь! взял себе кредитов на 15 лярдов от депозитов людей и забанкротил банк, обманув людей! как его, эту сску, еще не разодрали... у нас в стране власть народа, поэтому если народ хочет разодрать уйобка, то народ прав!
Таврія    04.12.2018, 13:15
Оценка:  +2
Таврія
Так,як банкротити банк "Форум",ще дали рекламу і люди понесли гроші на депозити.Кидалово і шахраї,збитки перед людьми закрий спочатку місія задрипаний.
WTF2wtf    04.12.2018, 11:40
Оценка:  +8
WTF2wtf
Ну-ну, спроси с Путина ... попробуй
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