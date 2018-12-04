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В Сумской и Донецкой областях установили блокпосты

Комментариев: 2
Военнослужащие проверяют автомобили, содержание багажников, документы пассажиров и водителей.
Блокпост в Сумской области
Блокпост в Сумской области
ngu.gov.ua

Мобильные блокпосты Национальной гвардии и полиции установили еще в двух областях Украины, в которых ранее ввели военное положение. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает УНН со ссылкой на офицера группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Олега Антибуру.

"В Сумской области два мобильных блокпоста и в Донецкой – один. Нацгвардийцы и в Сумской, и в Донецкой областях несут службу вместе с полицией", – отметил Антибура.

В Нацгвардии уточнили, что блокпосты в Сумской области размещены на трассах, соединяющих Сумы с государственной границей.

Военнослужащие осуществляют проверку автомобилей, содержание багажников, проверку документов пассажиров и водителей.

Напомним, накануне сообщалось, что на въездах в Винницу установили блокпосты. Сотрудники полиции вместе с военнослужащими Нацгвардии проверяют подозрительные автомобили и лиц.

Как известно, 28 ноября вступил в силу закон о военном положении. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

 

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Теги: Донецкая область, Сумская область, Блокпосты, военное положение, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tinkerrr    04.12.2018, 20:06
Оценка:  0
tinkerrr
И что они собираются найти? Главные преступники страны в Киеве и мы их всех хорошо знаем
Dmitriy7    04.12.2018, 19:41
Оценка:  0
Dmitriy7
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