В Сумской и Донецкой областях установили блокпосты

Военнослужащие проверяют автомобили, содержание багажников, документы пассажиров и водителей.

Мобильные блокпосты Национальной гвардии и полиции установили еще в двух областях Украины, в которых ранее ввели военное положение. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает УНН со ссылкой на офицера группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Олега Антибуру.

"В Сумской области два мобильных блокпоста и в Донецкой – один. Нацгвардийцы и в Сумской, и в Донецкой областях несут службу вместе с полицией", – отметил Антибура.

В Нацгвардии уточнили, что блокпосты в Сумской области размещены на трассах, соединяющих Сумы с государственной границей.

Военнослужащие осуществляют проверку автомобилей, содержание багажников, проверку документов пассажиров и водителей.

Напомним, накануне сообщалось, что на въездах в Винницу установили блокпосты. Сотрудники полиции вместе с военнослужащими Нацгвардии проверяют подозрительные автомобили и лиц.

Как известно, 28 ноября вступил в силу закон о военном положении. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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