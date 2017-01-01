Экс-охранника Яроша в России приговорили к четырем годам тюрьмы

Александра Шумкова российский суд признал "виновным" в организации "экстремистской деятельности".

Севский районный суд Брянской области во вторник 4 декабря, приговорил бывшего охранника экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима за якобы "организацию экстремистской деятельности". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"4.12.2018 года Севским районным судом Брянской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины Шумкова А.С., обвиняемого в том, что он, являясь членом экстремистской организации Правый сектор, запрещенной на территории Российской Федерации, в период с 17.11.2014 года до 23.08.2017 года участвовал в деятельности организации "Правый сектор", направленный против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд признал Шумкова виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

При этом в пресс-службе суда подчеркнули, что "приговор не вступил в законную силу" в связи с его возможным обжалованием.

Шумков - уроженец Одессы. Получил высшее юридическое образование. С подросткового возраста участвовал в националистическом движении. Был активистом Евромайдана. В 2014 году - один из охранников Яроша. Через три недели после выхода из Правого сектора, 20 ноября, поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск. Служил в войсковой части № 4067 в селе Чернобаевке Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне.

17 августа 2017 года Шумков не вернулся со службы домой. 26 сентября мать солдата Лариса Шумкова получила из брянского главка следственного комитета РФ письмо о том, что ее сын задержан в России. При этом датой задержания Шумкова в письме было названо 6 сентября. На тот момент со дня похищения солдата прошло три недели. На свидании в СИЗО Шумков рассказывал матери, что, когда он поздно вечером 17 августа шел по улице, на него набросились несколько мужчин и затолкали в машину. Там ему ввели снотворное.

Как сообщалось, в апреле Александу Шумкову продлили арест в России.

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