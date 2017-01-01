Доля украиноязычных песен на радио выросла - Нацсовет
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги по выполнению радиостанциями норм закона об исполнении песен и ведении передач на украинском языке за два года их действия. Об этом в среду, 5 декабря, сообщила пресс-служба Нацсовета.
Отмечается, что средняя доля песен на украинском языке на общенациональных радиостанциях во второй год действия языковых квот составляла 51%, что по сравнению с первым годом (ноябрь 2016 - октябрь 2017 года) больше на 4%.
Как показал мониторинг Нацсовета, в среднем 86% передач на общенациональных радиостанциях звучали на украинском языке. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 2%. Таким образом, перевыполнение квоты ведения передач на украинском языке для радиостанций общенационального покрытия составляет 31%.
По словам члена Нацсовета Валентина Коваля, квоты возникли "как следствие определенного отношения к самим себе, своему народу, своей истории и как ответ на внешнюю ситуацию".
"Мы начали идентифицировать себя как украинцы и благодаря языку тоже", - подчеркнул он.
Отмечается, что узаконенные квоты заставили радиостанции находить новое наполнение для эфиров, а также мотивировать некоторых исполнителей вернуться к украинскому языку.
По информации пресс-службы, в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года в соответствии с требованиями закона доля песен на украинском языке должна была составить не менее 30%, а объем ведения передач на украинском языке - не менее 55%.
Ранее Нацсовет обнаружил признаки саботажа языковой квоты в эфире некоторых украинских радиостанций.
Напомним, президент Петр Порошенко заявлял, что общенациональные радиостанции перевыполняют установленные квоты на украиноязычные песни на 24%.
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