В харьковской квартире нашли мумифицированное тело

Правоохранители опросили соседей умершей женщины. Происшествие расследуют как убийство, но не исключают естественную смерть.

В Харькове, в одной из квартир, нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

Так, тело погибшей нашли накануне в квартире на улице Семена Кузнеца.

"На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины – это умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти женщины.

Напомним, в николаевской квартире нашли мумию, пролежавшую 30 лет. А в Луцке мертвый мужчина пролежал в квартире три года.

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