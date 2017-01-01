Президент уволил посла Украины в четырех странах

Александр Овчаров занимал должность украинского представителя в Сенегале, Либерии, Габоне и Кот-д'Ивуаре.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сенегал и по совместительству посла в Габонской Республике, Республике Кот-д'Ивуар и Республике Либерия. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 7 декабря.

Напомним, Овчаров был назначен на должность посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года. С 2016 года он по совместительству стал послом в Габоне, Либерии и Кот-д'Ивуаре.

Порошенко уволил своего представителя в Крыму

Напомним, 22 ноября Порошенко уволил главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, а 23 ноября подписал указ об увольнении главы Черновицкой ОГА Александра Фищука.

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