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Президент уволил посла Украины в четырех странах

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Александр Овчаров занимал должность украинского представителя в Сенегале, Либерии, Габоне и Кот-д'Ивуаре.
Посол Украины в Республике Сенегал Александр Овчаров
Посол Украины в Республике Сенегал Александр Овчаров
facebook.com/CKYMO

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сенегал и по совместительству посла в Габонской Республике, Республике Кот-д'Ивуар и Республике Либерия. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 7 декабря.

Напомним, Овчаров был назначен на должность посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года. С 2016 года он по совместительству стал послом в Габоне, Либерии и Кот-д'Ивуаре.

Порошенко уволил своего представителя в Крыму

Напомним, 22 ноября Порошенко уволил главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, а 23 ноября подписал указ об увольнении главы Черновицкой ОГА Александра Фищука.

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Теги: Украина, отставка, Порошенко, посол, увольнение, Сенегал
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Источник: korrespondent.net

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