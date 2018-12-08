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На Донбассе с начала суток обстрелов не было

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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 8 декабря по состоянию на 12:00 ни одного обстрела не было.
На Донбассе с утра не стреляли
На Донбассе с утра не стреляли
mil.gov.ua

С начала текущих суток, 8 декабря, по состоянию на 12:00 субботы в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

“С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял“, - говорится в сообщении.

По данным штаба, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, “во всех случаях открытия огня противником принимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения“.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских войск. В боевых действиях погиб один военный, еще один ранен.

Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ во время патрулирования зафиксировали попадание боеприпасов со стороны сепаратистов в жилые дома в селе Чермалык в Волновахском районе Донецкой области. Пострадавших в результате обстрела нет.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    08.12.2018, 15:56
Оценка:  0
Бувший_східняк
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