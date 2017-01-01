Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, один раненый
В зоне проведения операции Объединенных сил сегодня сепаратисты нарушили режим прекращения огня восемь раз. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook в субботу, 8 декабря.
"Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями… В результате боевых действий, легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил" – говорится в сводке.
По данным штаба, сепаратисты открывали огонь вблизи населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов - неподалеку Гнутово и трижды из стрелкового оружия - у Тарамчука. По опорному пункту украинских военных вблизи населенного пункта Пески вели огонь из минометов калибра 82 мм.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подчеркнули в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что сепаратисты "ЛНР" передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Сергея Проданюка.
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