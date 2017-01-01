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Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, один раненый

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Сепаратисты открывали огонь вблизи населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов - неподалеку Гнутово.
Сепаратисты в субботу восемь раз нарушили режим прекращения огня
Сепаратисты в субботу восемь раз нарушили режим прекращения огня
Минобороны

В зоне проведения операции Объединенных сил сегодня сепаратисты нарушили режим прекращения огня восемь раз. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook в субботу, 8 декабря.

"Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями… В результате боевых действий, легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил" – говорится в сводке.

По данным штаба, сепаратисты открывали огонь вблизи населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов - неподалеку Гнутово и трижды из стрелкового оружия - у Тарамчука. По опорному пункту украинских военных вблизи населенного пункта Пески вели огонь из минометов калибра 82 мм.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подчеркнули в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что сепаратисты "ЛНР" передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Сергея Проданюка.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО
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Источник: korrespondent.net

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