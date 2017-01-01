На Закарпатье обнаружили крупную партию янтаря
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря. Об этом сообщили в пресс-центр СБУ в субботу, 8 декабря.
"На стационарном посту Нижние Ворота Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 кг янтаря. Житель Волынской области пытался транспортировать товар на территорию Закарпатья", – сказано в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье обнаружили крупную партию янтаря
В спецслужбе рассказали, что янтарь перевозили в мешках на заднем сиденье автомобиля. Его ориентировочная стоимость на черном рынке – более 1,5 млн грн.
Начато досудебное расследование по ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).
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Ранее сообщалось, что почти 300 килограмм янтаря обнаружили пограничники с начала 2018 года.
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