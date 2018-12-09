В Украину пытались незаконно ввезти комплектующие для самолетов

В автомобиле пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили товары двойного назначения, которые используются как комплектующие для самолетов.

В пункте пропуска Шегини на границе с Польшей в субботу, 8 декабря, во время осмотра легкового Volkswagen пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили товары двойного назначения, которые используются как комплектующие для самолетов.

Незадекларированные предметы 52-летний гражданин Польши перевозил среди личных вещей по полосе движения "зеленый коридор", сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Автомобиль вместе с грузом пока передали компетентным правоохранительным органам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet