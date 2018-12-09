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В Украину пытались незаконно ввезти комплектующие для самолетов

Комментариев: 2
В автомобиле пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили товары двойного назначения, которые используются как комплектующие для самолетов.
Иностранец пытался ввезти в Украину комплектующие для самолетов
Иностранец пытался ввезти в Украину комплектующие для самолетов
dpsu.gov.ua

В пункте пропуска Шегини на границе с Польшей в субботу, 8 декабря, во время осмотра легкового Volkswagen пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили товары двойного назначения, которые используются как комплектующие для самолетов.

Незадекларированные предметы 52-летний гражданин Польши перевозил среди личных вещей по полосе движения "зеленый коридор", сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Автомобиль вместе с грузом пока передали компетентным правоохранительным органам.

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Теги: Польша, самолет, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rangol    09.12.2018, 16:04
Оценка:  -1
Rangol
Это все Пунин виноват, то запчасти к самолётам ввозят, то вывозят и все незаконно. Хоть бы определись, надо конкретно сказать
Sinobi-life    09.12.2018, 16:19
Оценка:  0
Sinobi-life
Что шавка пригожинская и тут нагадить пытаешься???
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