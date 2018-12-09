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Патриарх Кирилл возмущен украинской автокефалией

Комментариев: 17
Предстоятель Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных.
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
 
Глава РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине, заявил в воскресенье, 9 декабря, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс.
 
"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл.
 
Патриарх считает, что те, кто борется за независимую украинскую церковь, готовы "сломать церковную жизнь".
 
 
По словам предстоятеля Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных.
 
Он выразил надежду, что "никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем".
 
Напомним, что Объединительный собор по созданию автокефальной поместной православной церкви в Украине состоится 15 декабря 2018 года в Софии Киевской.
 
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Теги: церковь, РПЦ, православная церковь, патриарх Кирилл, Кирилл, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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МішкаНаПівдні*    09.12.2018, 18:02
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Не поверите, но как будто нам двоим разослали одну духовную методичку. Как раз сегодня стою на службе и в голову пришел ответ на мысль - "Почему против УПЦ, священников и нас прихожан идет такая борьба? Что в нас не так?". Идет борьба против нас потому, что в нас нет - ненависти и злобы.
МішкаНаПівдні*    09.12.2018, 18:03
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Очень простой тест на то к каким духовным силам относится человек, священник, Церковь. Если в словах
вы, слышите ненависть и злобу - то эти силы, не с Богом. Бог - это любовь, доброта.
Vitалий    09.12.2018, 17:44
Оценка:  +3
Vitалий
Чья бы корова мычала,а российская православная молчала...
krolikoff_net    09.12.2018, 17:35
Оценка:  +3
krolikoff_net
Предстоятель московской секты - так будет правильно.
Sinobi-life    09.12.2018, 17:17
Оценка:  +3
Sinobi-life
Ну то что считает этот предводитель раССенянской скрепной секты никого в Украине,да и в православном мире не интересует!!! ИДЁТ ОН ЛЕСОМ В СВОИ МОКШАНСКИЕ БОЛОТА ВМЕСТЕ С сруським МИРОМ!!!
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 17:17
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Гундяев спекулирует на забитости и непросвещенности паствы. На Никейском соборе в 325 году было принято решение об отделении христианства от иудаизма. Значит ВСЕ христианство - это раскольники и секта. Так что его сотрясание воздуха не уместно. Далее. Московская церковь получила свой статус угрозами
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 17:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
шантажем и обманом. Не по христиански это. То, что происходит сейчас - это восстановление исторической справедливости. Москва боится, что если люди начнут раскапывать эту тему, то обнаружится, что Русью и Росией должна называться не Московия, а Украина. И это будет полный провал политики кремля.
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 17:20
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Если посмотреть историю создания РПЦ в современном виде, то окажется, что это не наследницы той христианской церкви, которая была в Московии при царе, а секта самозванцев, провозгласившая себя церковью.
Martian_bite    09.12.2018, 17:30
Оценка:  +1
Martian_bite
После слов "далее" нужно вспомнить каким образом Украине-Руси было навязано православие и сколько убитых украинцев было ради этого. Более кровожадными были разве что монголо-татарские захватчики.
fkrfyfan    09.12.2018, 17:16
Оценка:  -8
fkrfyfan
Можете свой томос пете в известное место засунуть
Sinobi-life    09.12.2018, 17:19
Оценка:  +3
Sinobi-life
скреПОНОСЕЦ ТОМОС предъяви!!!
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 17:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 fkrfyfan

Хорошо тебе. Тебе и засунуть Кириллу нечего. Хотя он не отказался бы.
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 17:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем"

Именно во свете Божьем, а не в церкви и тем более не в патриархате. Если верить христианской парадигме, т Бог един. И он над всеми. Независимо в какую кассу прихожане вносят свои деньги.
сергей11    09.12.2018, 17:13
Оценка:  +1
сергей11
Кремлёвский шаман..
Москвошвея    09.12.2018, 17:07
Оценка:  +1
Москвошвея
Кирилл Гундяев: он-же агент КГБ "Михайлов",в лихие 90-е организация табачного, нефтяного, автомобильного и пищевого бизнеса.Теперь в распоряжении патриарха квартира в знаменитом Доме на набережной , часы Breguet стоимостью около 30 тысяч евро, дворцы в Переделкине и Геленджике, а также авиапарк.
Blackdzhack    09.12.2018, 17:23
Оценка:  +1
Blackdzhack
И яхта за 4 ляма бакинских ит.д. и т.п. Просто теперь от нас ни копья не прийдёт, вот и мелет.
TarasChuprynka    09.12.2018, 16:58
Оценка:  +4
TarasChuprynka
Кирило, московська церква без Томоса, значить ви і є "роскольники". Про Україну забудь, в тебе весь Сибір нехрещений.
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