Патриарх Кирилл возмущен украинской автокефалией
Предстоятель Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных.
Глава РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине, заявил в воскресенье, 9 декабря, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс.
"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл.
Патриарх считает, что те, кто борется за независимую украинскую церковь, готовы "сломать церковную жизнь".
По словам предстоятеля Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных.
Он выразил надежду, что "никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем".
Напомним, что Объединительный собор по созданию автокефальной поместной православной церкви в Украине состоится 15 декабря 2018 года в Софии Киевской.
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вы, слышите ненависть и злобу - то эти силы, не с Богом. Бог - это любовь, доброта.
Хорошо тебе. Тебе и засунуть Кириллу нечего. Хотя он не отказался бы.
Именно во свете Божьем, а не в церкви и тем более не в патриархате. Если верить христианской парадигме, т Бог един. И он над всеми. Независимо в какую кассу прихожане вносят свои деньги.