Патриарх Кирилл возмущен украинской автокефалией

Предстоятель Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных.

Глава РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине, заявил в воскресенье, 9 декабря, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс.

"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл.

Патриарх считает, что те, кто борется за независимую украинскую церковь, готовы "сломать церковную жизнь".

По словам предстоятеля Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных.

Он выразил надежду, что "никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем".