В Харькове рабочий погиб в шестиметровой яме

Инцидент произошел в понедельник около полудня во время строительных работ. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

В Индустриальном районе Харькова на перекрестке улиц Мира и Северной 46-летнего рабочего насмерть засыпало грунтом в глубокой яме. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 10 декабря.

Инцидент произошел сегодня около полудня во время строительных работ. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. Тело увезли в морг.

Информацию о происшествии силовики внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что яма, в которой погиб мужчина – шестиметровой глубины.

Напомним, в конце мая в Харьковской области юноша погиб в результате обвала верхнего слоя песчаного карьера вблизи села Садовое.

Также сообщалось, что в городе Борисполь Киевской области двое рабочих Киевоблэнерго во время выполнения ремонтных работ оказались погребены в котловане под землей. Один из них погиб.

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