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В полиции отрицают захват медуниверситета в Одессе

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Ранее в Минздраве сообщили, что неизвестные силой захватили здание учебного заведения и не пускают сотрудников на рабочие места.
Здание Одесского национального медицинского университета
Здание Одесского национального медицинского университета
onmedu.edu.ua

Глава Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что информация о захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) не соответствует действительности. Об этом вечером 10 декабря сообщила Украинская правда.

"В университет приходила исполнительная служба. Есть решение суда и открыто исполнительное производство", - отметил Головин.

При этом, как подчеркивает издание, он не раскрыл подробности судебного решения и производства, из-за которого в учебное заведение пришла исполнительная служба.

Также об инциденте высказался в Facebook советник главы одесской полиции Руслан Форостяк.

"Сегодня пришли живые и настоящие судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом, настоящего суда, который именем Украины открыл исполнительное производство, которое обязательно для выполнения, пока не будет отменено законным способом. О каких "неизвестных" идет речь - непонятно. Поэтому функция полиции, в соответствии с законом о Нацполиции Украины, в данном конфликте - исключительно охрана общественного порядка, недопущение любых противостояний ", - написал Форостяк.

Напомним, 10 декабря Министерство здравоохранения заявило о захвате Одесского национального медицинского университета неизвестными лицами.

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Теги: Одесса, ВУЗ, полиция, университет, МОЗ
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Источник: korrespondent.net

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