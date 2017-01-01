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Заносите обратно. Сеть обсуждает камбэк Насирова

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Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
Соцсети о решении суда по Насирову
Соцсети о решении суда по Насирову
Соцсети

Почти два года прошло с того момента, как Романа Насирова – тогда главу Фискальной службы задержали и он прославился на всю страну. Насиров, укутанный в плен, в зале суда тут же превратился в мем и своеобразный символ украинской коррупции.

Дело против Насирова все еще рассматривает суд. А он тем временем, через другой суд, восстановился в должности.

Камбэк Насирова вызвал настоящую бурю в украинских социальных сетях.

Решение суда

Суд не просто восстановил Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины, но и присудил ему компенсацию за время вынужденного прогула - 183 342 гривны.

Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению, говорит его адвокат.

Правительство планирует обжаловать это решение.

31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга компаниям, связанным с нардепом.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Сейчас досудебное следствие уже завершено. В суде прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.

Реакция Сети

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Теги: интернет, суд, Кабмин Украины, соцсети, ГФС, реакция соцсетей, Роман Насиров
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Источник: korrespondent.net

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