Джон Хербст: Тимошенко нельзя назвать другом Кремля

Юлия Тимошенко - это настоящий патриот Украины и назвать ее "другом Кремля" никак нельзя.

Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст сказал в интервью RTVI.



По словам дипломата, лидер "Батькивщины" "способный и энергичный политик".

Экс-посол также напомнил, что недавно Юлия Тимошенко посетила с рабочим визитом Вашингтон. Самый рейтинговый кандидат в Президенты Украины провела встречи с сенаторами и высокими чиновниками из Госдепа.

По мнению Джона Хербста, Юлия Тимошенко разработала хорошую предвыборную программу, а это значит, что она - "настоящий кандидат".

К тому же, отметил экс-посол, Вашингтон готов работать с лидером "Батькивщины", если она победит на президентских выборах в следующем году.