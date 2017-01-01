В Одесской области вор обокрал дом, остался поужинать и устроил пожар

Куховаря в обокраденном доме, мужчина случайно устроил пожар. Прибывшие по вызову соседа правоохранители задержали вора.

В Теплодаре Одесской области вор залез в чужой дом, обворовал его и вместо того, чтобы сбежать, начал варить себе ужин и по неосторожности устроил пожар. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

"Ночью в полицию позвонил житель города Теплодар и сообщил, что заметил в соседском дачном доме дым, а когда побежал проверить, что произошло, застал на месте вора. Прибыв по вызову, правоохранители задержали правонарушителя, который проник в дом, разбив оконное стекло. Им оказался 48-летний неоднократно судимый за кражи уроженец Луганской области", - сказано в сообщении.

По словам мужчины, он хотел забрать посуду и шлифовальный аппарат, а еще -поесть. Однако, снимая с плиты кастрюлю с макаронами, ненароком поджег полотенце. В оправдание он пожаловался на отсутствие работы и средств.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Херсоне задержали вора, который заснул на месте преступления. Мужчина проник в дом и украл телевизор, который сразу же продал, а вырученные деньги пропил. После чего он вернулся за другим имуществом, но устал и лег отдохнуть.

Ранее в Одессе задержали вора, который обокрал квартиру на улице Новосельского. Мужчина во время попытки скрыться сломал ногу.

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