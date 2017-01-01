В Киевской области из-за снегопада уже случилось 30 ДТП

В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража.

В полиции призвали пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошло более 30 аварий. В ДТП погиб один человек, сообщили в областной полиции вечером в среду, 12 декабря.

"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевской области случилось более 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.

В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража.

Также в полиции призвали пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

"Кроме того, советуем иметь на одежде светоотражающие элементы – это уменьшит риск опасности на дороге", - уточняется в сообщении.

Напомним, сегодня с 16.00 в Киеве из-за снегопада запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.

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