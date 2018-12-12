Комитет ВР предлагает продлить земельный мораторий

В парламент внесено уже 13 законопроектов о запрете на продажу земель сельхозназначения.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики подписали законопроект о продлении земельного моратория на год. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил замглавы комитета Александр Бакуменко, передает Интерфакс-Украина.

"В парламент внесено уже 13 законопроектов о моратории. Один из них подписали члены аграрного комитета, он продлевает мораторий на один год, чтобы снять все политические инсинуации и доработать законопроект об обороте земель сельхозназначения", - рассказал Бакуменко.

По мнению депутата, предварительная версия законопроекта будет готова до конца марта, после этого к обсуждению документа пригласят участников земельного рынка.

"Когда мы получим ответ от участников рынка, мы еще раз все рассмотрим и зарегистрируем законопроект в Верховной Раде. Я надеюсь, что уже в 2020 году следующий парламент примет этот законопроект", - подытожил Бакуменко.

Он также добавил, что 20 декабря Верховная Рада может рассмотреть еще два земельных законопроекта.

"Я надеюсь, что в следующий четверг мы внесем в зал антирейдерский законопроект (№8121) и законопроект о передачи земель территориальным громадам, а также проект закона о стратегии развития АПК Украины на ближайшее время", - объяснил депутат.

Напомним, 22 мая Европейский суд по правам человека постановил, что запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Правительство страны должно принять законодательные меры для отмены моратория.

А 2 ноября стало известно, что Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление группы нардепов об отмене запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Также СМИ сообщали, что в правительстве поручили ускорить снятие моратория на землю. Профильные ведомства должны представить соответствующий законопроект на рассмотрение Кабмина до конца года.

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