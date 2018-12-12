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Комитет ВР предлагает продлить земельный мораторий

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В парламент внесено уже 13 законопроектов о запрете на продажу земель сельхозназначения.
Нардепы намерены снова продлить мораторий на продажу земли
Нардепы намерены снова продлить мораторий на продажу земли
Getty Images

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики подписали законопроект о продлении земельного моратория на год. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил замглавы комитета Александр Бакуменко, передает Интерфакс-Украина.

"В парламент внесено уже 13 законопроектов о моратории. Один из них подписали члены аграрного комитета, он продлевает мораторий на один год, чтобы снять все политические инсинуации и доработать законопроект об обороте земель сельхозназначения", - рассказал Бакуменко.

По мнению депутата, предварительная версия законопроекта будет готова до конца марта, после этого к обсуждению документа пригласят участников земельного рынка.

"Когда мы получим ответ от участников рынка, мы еще раз все рассмотрим и зарегистрируем законопроект в Верховной Раде. Я надеюсь, что уже в 2020 году следующий парламент примет этот законопроект", - подытожил Бакуменко.

Он также добавил, что 20 декабря Верховная Рада может рассмотреть еще два земельных законопроекта.

"Я надеюсь, что в следующий четверг мы внесем в зал антирейдерский законопроект (№8121) и законопроект о передачи земель территориальным громадам, а также проект закона о стратегии развития АПК Украины на ближайшее время", - объяснил депутат.

Напомним, 22 мая Европейский суд по правам человека постановил, что запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Правительство страны должно принять законодательные меры для отмены моратория.

А 2 ноября стало известно, что Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление группы нардепов об отмене запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Также СМИ сообщали, что в правительстве поручили ускорить снятие моратория на землю. Профильные ведомства должны представить соответствующий законопроект на рассмотрение Кабмина до конца года.

 

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Теги: депутаты, Земля, Рада, мораторий, комитеты ВР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    12.12.2018, 19:04
Оценка:  0
bertal
Ни в коем случае, продать все, зачем украинцам земля?-правда боты Порошенко?
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