Джангиров о "казусе Левочкина"

Не успело экспертное сообщество прийти в себя от непоследовательности одного из лидеров депутатов, перешедших из “Оппозиционного Блока“ в “Оппозиционную платформу - За Жизнь!“ Юрия Бойко, который написал заявление/донос в МВД на лидеров Оппозиционного блока (последних уже вызвали на допрос) - тех самых, которых ранее обвинял в сотрудничестве с властью, как сегодня возник еще один казус.

“Казусом Левочкина“ назвал на своей странице в фб случившееся политолог Дмитрий Джангиров - на партийной конференции новосоздаваемой партструктуры Левочкин заявил, что обращение Вадима Новинского и еще 46 народных депутатов в Конституционный Суд о признании неконституционным обращения ВР к Константинопольскому патриарху по поводу Томоса об автокефалии является.... подыгрыванием действующей власти...

“Логику самого Левочкина можно выслушать в различных СМИ, но в число депутатов ВР, подписавших обращение в КС. входит как сам Юрий Бойко (который кандидат в президенты от ОПЗаЖ) и большинство депутатов, вошедших в это межфракционное объединение! (сканы -- см. по ссылке во втором комменте). Причем г-н Бойко, вписал себя сам -- от руки (фамилии инициаторов отпечатаны, а присоединившиеся вписывали себя сами)!

Короче говоря, повторюсь -- деятельность ОПЗаЖ превращается в серию политических анекдотов от Рабиновича“, отметил Джангиров.