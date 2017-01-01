Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией

Комментариев: 0
Украинский президент в очередной раз обвинил РФ в агрессии по отношению к независимой Украине.
Порошенко объяснил свои слова о войне Украины с Россией
Порошенко объяснил свои слова о войне Украины с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал войной захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в среду, 12 декабря, перед встречей с главой Европейского совета Дональдом Туском, сообщает РИА Новости.
 
По словам Порошенко, все случившееся (захват украинских кораблей 25 ноября – ред.) "объясняется исключительно агрессивным поведением Кремля, постоянно покушающегося на суверенитет Украины".
 
"Говоря о войне в Керченском проливе, я имел в виду акт агрессии Российской Федерации против независимой и суверенной Украины", – объяснил Туску свои слова Порошенко.
 
Президент Украины также добавил, что с его мнением солидарен весь цивилизованный мир: "Реакция со стороны других государств была ясная. Россия находится в полной изоляции".
 
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко публично обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и назвал захват украинских кораблей в Керченском проливе войной.
 
В России не согласны с трактовкой Порошенко. В Кремле заявили, что в данном случае речь идет "о грубом нарушении российской границы в рамках провокации".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: война, Украина-Россия, Керченский пролив, корабль, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь