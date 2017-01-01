Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией

Украинский президент в очередной раз обвинил РФ в агрессии по отношению к независимой Украине.

Порошенко объяснил свои слова о войне Украины с Россией



Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал войной захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в среду, 12 декабря, перед встречей с главой Европейского совета Дональдом Туском, сообщает

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал войной захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в среду, 12 декабря, перед встречей с главой Европейского совета Дональдом Туском, сообщает РИА Новости

По словам Порошенко, все случившееся (захват украинских кораблей 25 ноября – ред.) "объясняется исключительно агрессивным поведением Кремля, постоянно покушающегося на суверенитет Украины".



"Говоря о войне в Керченском проливе, я имел в виду акт агрессии Российской Федерации против независимой и суверенной Украины", – объяснил Туску свои слова Порошенко.



Президент Украины также добавил, что с его мнением солидарен весь цивилизованный мир: "Реакция со стороны других государств была ясная. Россия находится в полной изоляции".



В России не согласны с трактовкой Порошенко . В Кремле заявили, что в данном случае речь идет "о грубом нарушении российской границы в рамках провокации".

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