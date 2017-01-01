Рейсовый автобус Киев-Измаил несколько дней возил бомбу

Взрывчатку передал неизвестный из Киева в Измаил, но за багажом никто не пришел.

В Одесской области в рейсовом автобусе обнаружили коробку с самодельной взрывчаткой, она пролежала в багажнике несколько дней.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

О взрывном устройстве сообщил полиции водитель автобуса.

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“Самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство ему передал на столичном вокзале неизвестный. Багаж должны были забрать по прибытию в Измаил. Не дождавшись получателя, перевозчик через несколько дней открыл коробку и обнаружил подозрительные предметы“, – говорится в сообщении.

При осмотре содержимого коробки специалисты взрывотехнического управления нашли и разрядили устройство.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Составные части изъятого направлены на экспертное исследование. Полицейские устанавливают причастных к событию лиц.

Как сообщалось 13 ноября, в Киевской области нашли три бомбы весом в полторы тонны.