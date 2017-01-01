"Лото-Забава": На Донетчине выигран 1 000 000 гривен

Во время розыгрыша 1009-го тиража лотереи “Лото-Забава“, который состоялся 9 декабря 2018 года, был выигран 1 000 000 гривен. В начале эфира первым из большого лототрона выпал шарик с четным числом 52, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории “три горизонтали с двумя льготными подковками“. Новоиспеченный миллионер приобрел свой счастливый билет №0152721 в пгт Сартана (Донецкая область) на точке продажи лотерейных билетов в магазине по адресу: ул. Челюскинцев, 30. Победитель стал 310-м счастливчиком на счетчике миллионеров “Лото-Забава“ и уже 31-м в этом году.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ приглашает новоиспеченного миллионера стать почетным участником “КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.“ и принять участие в эксклюзивной подарочной программе “Два дня из жизни миллионера“ для двух человек. Напомним, что в этот же день, во время розыгрыша 1009 тиража “Лото-Забава“, на съемочную площадку приехала новая участница “КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.“ - Оксана Сорокина из Люботина, что на Харьковщине. Вместе со своей свекровью она провела незабываемый уик-энд в столице в течение 8-9 декабря и получила призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире “Лото-Забава“.

В конкурсе “Багаті та Відомі“ были выиграны 100 000 гривен. Приз достался пенсионеру из с.Гранов (Винницкой области) - Ивану Коротянскому, который сидел в красном ряду на пятом месте. По стечению обстоятельств Ивану Сидоровичу пришлось дважды давить на счастливую кнопку в “Суперигре“. С первого раза “шайба“ решила не выбирать выигрыш, а просто замереть на пути к заветным множителям. А вторая попытка принесла Ивану Сидоровичу выигрыш в размере 100 000 гривен. Победитель признался, что в студии оказался впервые, а потому очень волновался. Имея в своем селе небольшой магазин, Иван Сидорович планирует потратить приз на развитие своего бизнеса.

Напомним, во время розыгрыша 1009-го тиража “Лото-Забава“ также был анансирован старт новой зимней акции “Даруй білети - здійснюй мрії!“ , в которой будут разыграны призы на общую сумму в 2 500 000 гривен.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет победителей 1009-го тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.