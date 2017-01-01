Больше всего снега насыпало в Прилуках. В Киеве снежный покров составляет 26 сантиметров.

В ближайшие дни снегопад в Украине прекратится Корреспондент.net

В центральных и северных регионах Украины за сутки выпало 20-30 сантиметров снега. Об этом свидетельствуют данные Сумского гидрометцентра.

Согласно опубликованной карте больше всего снега - 33 сантиметров - выпало в городе Прилуки Черниговской области. В Киеве высота снежного покрова оценили в 26 сантиметров.

В целом, около 20 сантиметров осадков намело в центральных и местами северных областях.

На западе, юге и востоке Украины высота снежного покрова не превышает 10 сантиметров.

Cмотрите фотогалерею: В некоторых регионах Украины выпало до 33 см снега

Как сообщалось, накануне из-за снегопада в Украине были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

Сегодня сложные погодные условия сложились в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.

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