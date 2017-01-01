Стало известно, сколько украинцев имеют вид на жительство в Польше

Общее количество выданных документов о временном разрешении на жительство в стране составляет 290 тысяч.

Пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк заявил, что порядка 200 тысяч иностранцев, которые не являются гражданами Европейского Союза, имеют вид на жительство в Польше. 138 тысяч из них - украинцы. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает Польское радио.

Отмечается, что на данный момент вид на жительство в Польше имеют 138 тысяч граждан Украины, 7,7 тысяч граждан Индии, по 7 тысяч граждан Китая и Вьетнама, а также 5 тысяч представителей Беларуси.

В 64% случаев вид на жительство предоставили лицам в возрасте от 20 до 39 лет. Еще 23% - те, кому от 40 до 59 лет. В 10% случаев вид на жительство в Польше предоставили молодым людям в возрасте до 20 лет.

"Самым популярным регионом является Мазовецкое воеводство, где сейчас разрешения имеют примерно 64 тысяч человек, а также Великопольское и Малопольское воеводства - по 20 тысяч человек. Также это Нижнесилезское - 13,5 тысяч человек и Силезское воеводство - 13 тысяч человек", - сообщил Дудзяк.

Среди тех, кто получил вид на жительство в Польше, иностранцы, которые находятся в стране на основании визы.

Также Дудзяк отметил, что общее количество выданных документов о временном разрешении на жительство в стране составляет 290 тысяч.

Разрешения на пребывание в Польше, в большинстве случаев, выданы на срок до 1 года.

Ранее сообщалось, что число иностранцев, переезжающих в Польшу, возросло.

Названа лучшая страна для получения вида на жительство

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