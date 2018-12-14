Блокирование трассы на Закарпатье: суд уступил требованиям протестующих

Суд отменил решение о возможности внесения залога за школьника из поселка Нижняя Апша на Закарпатье.

Хустский райсуд отменил решение о возможности внесения залога за школьника из поселка Нижняя Апша на Закарпатье, которого обвиняют в умышленном убийстве семиклассника.Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Марина Безега.

"По заявлению процессуального прокурора коллегией судей Хустского районного суда только что исключена из постановления от 12 декабря 2018 года возможность внесения залога в отношении школьника из с. Нижняя Апша, который обвиняется в умышленном убийстве семиклассника", - сообщила она.

Сейчас согласно ст. 379 Уголовного кодекса Украины суд принял решение об исправлении допущенной описки в постановлении от 12 декабря, согласно которому в отношении обвиняемого применяется исключительно мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, на Закарпатье несколько дней блокировали дорогу из-за решения суда отпустить под залог школьника, подозреваемого в убийстве.

Напомним, 14-летний школьник обвиняется в том, что 14 марта в селе Нижняя Апша, в ходе ссоры с товарищем, нанес последнему множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте.

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