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Блокирование трассы на Закарпатье: суд уступил требованиям протестующих

Комментариев: 1
Суд отменил решение о возможности внесения залога за школьника из поселка Нижняя Апша на Закарпатье.
Протест на Закарпатье
Протест на Закарпатье
zak-kor.net

Хустский райсуд отменил решение о возможности внесения залога за школьника из поселка Нижняя Апша на Закарпатье, которого обвиняют в умышленном убийстве семиклассника.Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Марина Безега.

"По заявлению процессуального прокурора коллегией судей Хустского районного суда только что исключена из постановления от 12 декабря 2018 года возможность внесения залога в отношении школьника из с. Нижняя Апша, который обвиняется в умышленном убийстве семиклассника", - сообщила она.

Сейчас согласно ст. 379 Уголовного кодекса Украины суд принял решение об исправлении допущенной описки в постановлении от 12 декабря, согласно которому в отношении обвиняемого применяется исключительно мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, на Закарпатье несколько дней блокировали дорогу из-за решения суда отпустить под залог школьника, подозреваемого в убийстве.

Напомним, 14-летний школьник обвиняется в том, что 14 марта в селе Нижняя Апша, в ходе ссоры с товарищем, нанес последнему множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте. 

 

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Теги: суд, Закарпатье, подросток, арест, залог, убийство, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bugrov3    14.12.2018, 20:57
Оценка:  +1
bugrov3
три дня протестов, чтобы эти уроды под дурника скосили. описка плять!
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