Взрыв в Фастове: под завалами ищут двух человек

К проведению поисково-спасательных работ привлечено 204 человека и 42 единицы техники, в том числе и кинолог с собакой.

После взрыва в жилом многоэтажном доме в Фастове спасатели ищу двух человек, которые в нем проживали. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича.

"Ищут двух человек, с которыми мы не можем связаться. Это жители третьего и четвертого этажа этого дома", – сказал Жукович.

В свою очередь ГСЧС сообщает, что по состоянию на 18:30 проводились работы по поднятию крупногабаритных плит перекрытия с помощью автокрана и разборка разрушенных строительных конструкций.

"Для обеспечения безопасности личного состава и устойчивости межэтажных конструкций, в поврежденных квартирах установлены строительные металлические домкраты", – говорится в сообщении.

К проведению поисково-спасательных работ привлечено 204 человека и 42 единицы техники, в том числе и кинолог с собакой.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

Также во время взрыва мужчина выпал с пятого этажа. При этом он получил травму ноги.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet