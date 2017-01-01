В Одессе произошел масштабный пожар

Пожар был локализован на площади 1100 квадратных метров. Огонь тушили 60 человек и 12 единиц техники.

В Одессе на Николаевской дороге произошел пожар в здании, в котором находятся отделение Новой почты, шиномонтаж и мебельный склад. Об этом сообщает Думская в субботу, 15 декабря.

Отмечается, что пожар начался в помещении здания, в котором собирали мебель. До приезда пожарных огонь перекинулся на помещение отделения Новой почты, мастерскую и шиномонтаж. В результате пожара произошло обрушение потолка здания.

Из-за пожара на Николаевской дороге в обе стороны образовались пробки. Трамваи разворачивались на улице Ярмарочной.

В ГСЧС заявили, что пожар был локализован около 13:00 на площади 1100 м.кв., а в 14:41 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 60 человек и 12 единиц техники.

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Ранее в Измаиле в жилом доме сгорели три квартиры. Очевидцы утверждают, что на балконе одной из квартир прогремели два взрыва. Ее хозяин получил ожоги и был госпитализирован.

А в Баштанском районе Николаевской области во время пожара погибли дети возрастом один и два года. Четырехлетний ребенок пострадал, он госпитализирован. Там загорелось кресло в одной из комнат.

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